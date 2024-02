Fußball: Real-Gala bei 4:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Girona

Mit einer Machtdemonstration hat Tabellenführer Real Madrid das Spitzenspiel der spanischen Fußball-Liga gegen Girona gewonnen. Die "Königlichen" siegten am Samstag ohne den verletzten ÖFB-Innenverteidiger David Alaba ungefährdet mit 4:0 (2:0) und bauten den Vorsprung auf das Überraschungsteam aus Katalonien nach 24 Runden auf fünf Punkte aus. Überragende Real-Akteure waren Jude Bellingham mit einem Doppelpack (35., 54.) und Vinicius Jr. mit einem Tor (6.) und zwei Vorlagen.

Real vergab im Finish sogar einen Elfer

Rodrygo traf mit einem wuchtigen Schuss in der 61. Minute zum Endstand. In der Nachspielzeit schoss Real-"Joker" Joselu einen Foulelfmeter noch an die Stange (91.). Für Girona war es die erste Niederlage nach 15 Ligaspielen und erst die zweite insgesamt. Beide Male war Real Madrid zu stark, das Hinspiel hatte der Tabellenführer mit 3:0 für sich entschieden.

Real gewann ohne Innenverteidiger

Die Madrilenen haben mit Alaba, Eder Militao zwei Innenverteidiger mit Kreuzbandrissen. Zudem wurde Nacho geschont und Antonio Rüdiger war nicht ganz fit. Daher ließ Trainer Carlos Ancelotti neben dem französischen Nationalspieler Tchouameni - ein Sechser - dem nur 1,73 Meter großen etatmäßige Rechtsverteidiger Carvajal im Abwehrzentrum spielen. Vazquez gab den Rechts-, Mendy den Linksverteidiger. Nach durchaus mutigem Beginn der Gäste aus Katalonien spielte Real mehr und mehr seine Dominanz aus.