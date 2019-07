Neues Trikot: Rapid läuft wie vor mehr als hundert Jahren auf

Kurz vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison und passend zum Testspiel am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg hat Rapid das neue Heimtrikot präsentiert.

Anlässlich des 120. Vereinsjubiläums ist dieses eine Hommage an das erste bildlich dokumentierte grün-weiße Trikot. In diesem spielten die Hütteldorfer nämlich erstmals in der Saison 1906/07. "Viele weitere quergestreifte Trikots folgten - etwa als Rapid ÖFB Cupsieger 1945/46 und Anfang der 1950er Jahre wurde, zum Meistertitel und Europacup Finale 1995/96 sowie in der Champions League Gruppenphase und dem ÖFB Cupfinale 2005/06, um nur eine Auswahl zu nennen", heißt es auf der Rapid-Homepage.