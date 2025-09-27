Härtetest für Liverpool gegen Trainer Glasner und Crystal Palace

Auf Englands Fußballmeister FC Liverpool wartet am Samstag eine knifflige Aufgabe. Die bisher in der Premier League makellosen "Reds" bekommen es auswärts mit Oliver Glasners Crystal Palace zu tun – neben dem Titelverteidiger das einzige Team, das in dieser Ligasaison noch ungeschlagen ist. Für Liverpool ist es eine Art Charaktertest: Wie stabil ist das Team unter dem neuen Coach wirklich, wenn es auf einen Gegner trifft, der derzeit mit enormem Selbstvertrauen auftritt?

Im bisher letzten Duell setzten sich die Londoner am 10. August im Match um den Community Shield im Elferschießen durch. Für Palace war dieser Erfolg ein erster Fingerzeig, dass sie die Topklubs ärgern können, für Liverpool hingegen eine Warnung. Danach ließen die "Reds" allerdings sieben Pflichtspielsiege en suite folgen und verschafften sich damit eine gute Ausgangsposition im Titelrennen.

Restlos überzeugen konnte das Team von Arne Slot dabei jedoch nicht. Nur einer der sieben Erfolge wurde mit mehr als einem Tor Unterschied eingefahren, oftmals profitierte Liverpool von späten Treffern und Einzelaktionen. Kritiker bemängeln, dass die spielerische Dominanz der Klopp-Ära bisher nicht vollständig erreicht wurde. Zudem muss Slot am Samstag auf Neuzugang Hugo Ekitike verzichten, der nach einer Roten Karte gesperrt fehlt. Hoffnung ruht dagegen auf 145-Millionen-Euro-Stürmer Alexander Isak, der nach seiner Rekordverpflichtung nun vor seinem ersten Premier-League-Einsatz für Liverpool in der Startelf stehen könnte.

Auch Crystal Palace präsentiert sich derzeit in herausragender Form. Unter der Leitung von Trainer Oliver Glasner ist der Klub saisonübergreifend seit 17 Pflichtspielen ungeschlagen – ein beeindruckender Lauf, in dem nicht nur Konstanz, sondern auch taktische Flexibilität sichtbar wurde. In diese Serie fiel zudem der historische Triumph im FA Cup, der erste große Titelgewinn in der Vereinsgeschichte. Glasner hat es geschafft, aus einer lange als Mittelfeldmannschaft geltenden Truppe ein schwer zu schlagendes Spitzenteam zu formen, das nun sogar mit Champions-League-Ambitionen liebäugelt.