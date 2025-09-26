Ein Weltmeister und dreifacher Champions-League-Sieger hört auf

Sergio Busquets beendet seine Fußballkarriere nach Saisonende der MLS . Das gab der Ex-Mittelfeldspieler des FC Barcelona und Weltmeister von 2010 am Donnerstag bekannt.

Der 37-Jährige war 2023 zu Inter Miami gewechselt und spielte dort nochmals mit Lionel Messi, Jordi Alba und Luis Suárez. Busquets bestritt über 700 Spiele für Barca, gewann neun Meistertitel und dreimal die Champions League. Für Spaniens Nationalteam lief der Europameister von 2012 insgesamt 143 Mal auf.