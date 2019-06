Polen und Israel haben die Österreich-Gruppe G fest im Griff

Die beiden Führenden in Österreichs EM-Quali-Gruppe G haben das Punktekonto am Freitag weiter anwachsen lassen. Die polnische Fußball-Nationalmannschaft gewann das Auswärtsspiel gegen Nordmazedonien in Skopje 1:0 und behielt damit die Tabellenführung vor Israel. Das Team von Trainer Andreas Herzog besiegte Lettland ebenfalls auswärts mit 3:0 durch.

Robert Lewandowski (47.) erzielte den einzigen Treffer für die Polen, die nach drei Spielen mit dem Maximum von neun Punkten in Front sind. In der Proeski Arena in Skopje musste die Heimmannschaft im Finish (85.) noch eine Gelb-Rote Karte einstecken.

In Riga traf Eran Zahavi (9., 59., 80.) dreimal für die Israelis, die mit sieben Punkten dahinter folgen. Der Stürmer vom chinesischen Club Guangzhou R&F hält nun bereits bei sieben Treffern in der EM-Qualifikation und führt die Torschützenliste überlegen an. Schon beim 4:2-Heimsieg gegen Österreich in März war Zahavi ein Triplepack gelungen. Der Ex-Salzburger Munas Dabbur fehlte Israel, weil er an diesem Wochenende heiratet.