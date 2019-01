Paul Scharner kehrt auf den Fußballplatz zurück

KURIER-Kolumnist Paul Scharner gibt im Frühjahr sein Comeback auf dem Rasen. Der 38-Jährige wird im Frühjahr für den SC Melk in der 2. Landesliga West spielen. Das gab der Fünftligist, der sein 100-jähriges Jubiläum feiert, am Freitag bekannt. Scharner soll beim Klub die Lücke in der Innenverteidigung schließen.

Scharner beendete bereits 2013 beim Hamburger SV seine Profi-Karriere. Der Niederösterreicher absolvierte in seiner Laufbahn 40 Länderspiele für Österreich.