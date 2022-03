Jerome Onguene wird Fußball-Meister Salzburg im Sommer ablösefrei in Richtung Eintracht Frankfurt verlassen. Der Vertrag des 24-jährigen Verteidigers läuft mit Saisonende aus, in dieser Saison kam der kamerunische Internationale auch aufgrund einer Malaria-Erkrankung bis dato nur auf elf Einsätze in der Bundesliga. Fünfmal kam er immerhin in der Champions League zum Einsatz. Bei der von Oliver Glasner betreuten Eintracht erhält Onguene einen Vertrag bis Sommer 2027.