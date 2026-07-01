Neuer Klub für Oliver Glasner: Nottingham Forest will den Erfolgscoach

Oliver Glasner ist einer der begehrtesten Trainer auf dem Transfermarkt. Mit Eintracht Frankfurt gewann er seinerzeit die Europa League, Crystal Palace führte er zum Triumph im FA-Cup und in der Conference League. Verständlich dass die Klubs Schlange stehen.

Nun scheint Oliver Glasner einen neuen Verein gefunden haben - und er dürfte weiterhin in der Premier League bleiben. Laut einem Bericht des stets gut informierten Transferexperten Fabrizio Romano wird der Österreicher neuer Coach von Nottingham Forest.

In diesem Sommer war Glasner bereits mit dem AC Milan und mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht worden.