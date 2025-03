Verstärkung für Österreich: Ein Italien-Legionär im ÖFB-Team

Wenn Österreichs Unter-15-Team heute und am Donnerstag gegen die Slowakei testet, dann werden viele Augen auf einen jungen Mann mit dem längsten Namen gerichtet sein: Santiago Konrad Gutierrez de Mesa von Lazio Rom.

Santiago ist der Enkel eines Österreichers und einer Spanierin. Er wuchs in Madrid auf und spielte bei einem kleinen Klub in Majadahonda außerhalb der Hauptstadt. Das Fachmagazin Kicker erreichte Santiago Konrad vor der Anreise nach Wien: "Als ich von meinem Vater erfahren habe, dass ich im Kader von Österreich stehe, war das die beste Nachricht, die ich in Bezug auf Fußball jemals bekommen habe."