Real gegen Atletico: Ein Jubiläum mit schlechten Vorzeichen

Real Madrid bestreitet ein Jubiläum. Das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag gegen Stadtrivale Atlético Madrid (21 Uhr, live Sky) ist das 500. Spiel der Königlichen in der Champions League. Real ist der erste Klub, der diese Marke erreicht, kein Wunder, hat man doch so viele Titel gewonnen wie kein anderer Klub (15) und stand demzufolge auch öfter als alle anderen im Endspiel (18 Mal). Doch auch an Siegen (301) und Toren (1.101) ist das Weiße Ballett die Nummer eins Europas.

Allerdings: Die Vorzeichen, dass sich am Dienstag ein weiterer Erfolg dazugesellt, stehen nicht wirklich gut. Es ist die entscheidende Phase der Saison, die nun beginnt. Auch für Real Madrid, das nicht nur seinen Titel in der Champions League verteidigen, sondern auch in der spanischen Liga wieder ganz nach vorne will und dazu im Cup-Halbfinale steht.