Neymar zurück zum FC Barcelona? Was dahinter steckt

Nach den Spekulationen um eine Rückkehr von Neymar zum FC Barcelona haben die Katalanen einem Medienbericht zufolge dem Brasilianer eine Ansage gemacht. Wie die katalanische Zeitung Sport berichtet, sollen die Barça-Bosse dem Brasilianer sehr deutlich dargelegt haben: „Schieß erst einmal 15 Tore für Santos, dann werden wir uns überlegen, dich zu verpflichten.“ Quellen nannte das Blatt dafür nicht.

Neymar spielt seit Ende Januar für seinen einstigen Jugendclub FC Santos in Brasilien. Auch verletzungsbedingt durch einen Kreuzbandriss beendete er sein Engagement in Saudi-Arabien bei Al-Hilal vorzeitig. In den Überlegungen von Trainer Jorge Jesus hatte Neymar auch keine Rolle mehr gespielt.