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Fußball

Quali-Gruppe: Die Trümpfe und Sorgen der fünf Abstiegskandidaten

2 Runden vor Schluss zittern noch 5 Teams. Blau-Weiß Linz könnte es heute bereits erwischen, andere dürfen auf die vorzeitige Rettung hoffen.
Christoph Geiler
09.05.2026, 06:00

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Das große Muffensausen: Die Spieler der 5 Abstiegskandidaten haben in dieser Saison schon einiges mitgemacht

Wer muss in dieser Saison den bitteren Weg in die 2. Liga antreten? Theoretisch könnte der Absteiger bereits an diesem Samstag feststehen. Zwei Runden vor Schluss müssen in der Quali-Gruppe aber noch fünf Teams zittern.

 

  • Altach (23 Punkte*)

Restprogramm: GAK (a), Ried (h)

Es herrscht zwar noch nicht Ländle unter, aber schön langsam steht den Altachern das Wasser bis zum Hals. Von der riesigen Euphorie nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte (Einzug ins Cup-Finale) ist nicht viel übrig geblieben.

Erst am Montag war Altach vor eigenem Publikum gegen den WAC in eine 1:4-Heimniederlage geschlittert

Erst am Montag war Altach vor eigenem Publikum gegen den WAC in eine 1:4-Heimniederlage geschlittert

1 Sieg in 8 Partien

Die Formkurve der Altacher zeigte in den vergangenen Wochen jedenfalls steil nach unten: Von den letzten acht Pflichtspielen konnte nur eines gewonnen werden, zuletzt setzte es für das Team von Ognjen Zaric sogar drei klare Niederlagen in Folge (Torverhältnis 3:11).

Bundesliga: Der WAC zieht Altach in den Abstiegskampf hinein

Was trotz des Abwärtstrends gegen den Abstieg der Vorarlberger spricht: Einerseits stehen vier andere Teams noch schlechter da, andererseits hat Altach den Vorteil des Sternchens, das bei Punktgleichheit zum Trumpf werden kann. 

Und bei einem Sieg heute gegen den GAK sind die Vorarlberger gerettet – eine Runde früher übrigens als 2024/’25.

WSG Tirol kam in der letzten Runde beim GAK unter die Räder (0:4)

WSG Tirol kam in der letzten Runde beim GAK unter die Räder (0:4)

  • WSG Tirol (23 Punkte*)

Restprogramm: BW Linz (h), WAC (a)

Die Tiroler haben eine ähnliche Entwicklung wie Altach durchgemacht. Dem Traum von der Teilnahme an der Meistergruppe folgte das böse Erwachen nach der Punkteteilung.

Ohne diesen Modus wäre die WSG längst gerettet, so herrscht das große Muffensausen vor einer Pleite gegen BW Linz und einem möglichen Endspiel um den Klassenerhalt gegen den WAC mit Ex-Coach Thomas Silberberger.

Lust und Frust im Abstiegskampf: Fünf Teams müssen zittern

Wahre Überlebenskünstler

Das Plus der WSG: Die Tiroler sind wahre Überlebenskünstler und haben langjährige Erfahrung im Kampf gegen das Abstiegsgespenst. Sorgen muss Coach Philipp Semlic die aktuelle Defensivschwäche bereiten: Kein Team hat in der Qualigruppe mehr Gegentore kassiert.

Der GAK setzt auf seine Heimstärke: 2026 sind die Grazer daheim noch ungeschlagen

Der GAK setzt auf seine Heimstärke: 2026 sind die Grazer daheim noch ungeschlagen

  • GAK (23 Punkte)

Restprogramm: Altach (h), BW Linz (a)

Die Grazer haben sich genau die Ausgangsposition geschaffen, die sie haben wollten: Mit einem Heimsieg gegen Altach kann das Team von Ferdinand Feldhofer den Klassenerhalt fixieren.

Und genau darauf hat es der heimstarke GAK angelegt. Im Kalenderjahr 2026 sind die Rotjacken daheim noch ungeschlagen. Aber wehe es kommt zu einem Showdown in einer Woche bei den heimstarken blau-weißen Linzern – dann dreht sich der Spieß um.

Thomas Silberberger ist seit wenigen Wochen Trainer beim WAC

Thomas Silberberger ist seit wenigen Wochen Trainer beim WAC

  • WAC (22 Punkte)

Restprogramm: Ried (a), WSG (h)

Noch bis vor Kurzem hatte sich Wolfsberg wie ein künftiger Zweitligist präsentiert und ein erschreckendes Bild abgegeben. Neo-Coach Thomas Silberberger scheint die richtigen Schlüsse gezogen und die perfekten Spieler für den Abstiegskampf gefunden zu haben – ohne die Stars wie Zukic oder Avdijaj.

Der Nächste, bitte: Wie Coach Silberberger den WAC retten will

Nach zwei Siegen in Folge hat es der WAC wieder selbst in der Hand, auswärts in Ried sind aber schon prominentere Teams gestrauchelt. Der größte Trumpf der Kärntner ist der Erfahrungsschatz von Coach Silberberger, der im Abstiegskampf nicht so schnell die Nerven verliert.

BW Linz sammelte in den letzten fünf Partien 10 Punkte

BW Linz sammelte in den letzten fünf Partien 10 Punkte

  • BW Linz (20 Punkte*)

Restprogramm: WSG (a), GAK (h)

Die Linzer haben von allen Teams den größten Druck, denn aus dem Quintett kann es nur Blau-Weiß bereits heute erwischen. Das Schlusslicht ist bei WSG Tirol zum Punkten verdammt.

Die Linzer sind brenzlige Situationen freilich gewohnt und haben sich im Saisonfinish (10 Punkte in den letzten 5 Partien) deutlich stärker präsentiert als die Mitstreiter.

GAK 1902 FC Blau-Weiß Linz Wolfsberger AC WSG Tirol SCR Altach
kurier.at, cg  | 

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