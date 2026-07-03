Der nächste Neue: Ein Teamspieler aus Guatemala für den FC Wacker

Der FC Wacker Innsbruck wird in der kommenden Saison mit einem durchaus illustren Team in der 2. Liga am Ball sein. Zwei Neuverpflichtungen des Traditionsvereins vom Tivoli sorgen für Premieren in der langen Geschichte der österreichischen Bundesliga. Adrian Wibowo, ein 20-jähriger Flügelflitzer, der vom Partnerverein Los Angeles FC zu den Innsbruckern stößt, ist der erste Spieler mit einem indonesischen Pass, der in Österreich kickt.

Auch das Heimatland von Matt Evans ist ein Novum für die österreichische Bundesliga: Der 20-jährige Mittelfeldmann ist der erste Spieler aus Guatemala, der hierzulande im Einsatz ist. Evans, der ebenfalls von Los Angeles FC zum FC Wacker kommt, kann bereits sechs Einsätze für die Nationalmannschaft von Guatemala vorweisen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JOHAN ORDONEZ Matt Evans (li.), hier im Trikot der Nationalmannschaft von Guatemala, spielt fortan für Wacker