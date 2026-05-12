ÖFB-Star Kevin Danso muss noch um den Klassenerhalt zittern

Tottenham Hotspur und Kevin Danso verpassten im Abstiegskampf der Premier League den Durchbruch. Die abstiegsbedrohten Nordlondoner kamen am Montag im Heimspiel in der 36. Runde gegen Leeds United trotz Führung nur zu einem 1:1. Mit nun 38 Punkten haben die Spurs zwei Spieltage vor Schluss als Tabellen-17. nur zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone ab Rang 18, den derzeit West Ham inne hat. ÖFB-Verteidiger Danso spielte bei Tottenham durch.