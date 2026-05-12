Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

ÖFB-Star Kevin Danso muss noch um den Klassenerhalt zittern

Nach dem 1:1 daheim gegen Leeds hat Tottenham nur zwei Punkte Abstand auf die Abstiegszone.
12.05.2026, 08:06

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Kevin Danso im Zweikampf im Spiel gegen Leeds.

Tottenham Hotspur und Kevin Danso verpassten im Abstiegskampf der Premier League den Durchbruch. Die abstiegsbedrohten Nordlondoner kamen am Montag im Heimspiel in der 36. Runde gegen Leeds United trotz Führung nur zu einem 1:1. Mit nun 38 Punkten haben die Spurs zwei Spieltage vor Schluss als Tabellen-17. nur zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone ab Rang 18, den derzeit West Ham inne hat. ÖFB-Verteidiger Danso spielte bei Tottenham durch.

Nur am Transfermarkt funktioniert Rapid - der Europacup weist den Weg
Warum die Austria keine LASK-Meisterfeier sehen will

Ausgleich aus einem Elfmeter

Mathys Tel brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz in Führung (50.). Der Offensivspieler verursachte jedoch mit einem missglückten Fallrückzieher im eigenen Strafraum - sein Fuß landete statt am Ball im Gesicht von Ethan Ampadu - einen Strafstoß, den Dominic Calvert-Lewin verwandelte (74.). Tottenham hat nun noch Duelle mit Chelsea und Everton, während West Ham noch auf Newcastle und Leeds trifft.

Die neue Sport-Realität: Wenn Moral zur Nebensache wird
Mehr vom Fußball
Premier League
Agenturen, FLOP  | 

Kommentare