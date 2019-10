ÖFB-Kapitän Baumgartlinger verlängerte in Leverkusen bis 2021

ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger und der deutsche Bundesligist Bayer Leverkusen bleiben einander treu. Wie der aktuelle Tabellensiebente am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 31-jährige Mittelfeldakteur seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis Juni 2021.

Baumgartlinger war 2016 von Mainz 05 zur Werkself gewechselt. " Leverkusen hat mir Spiele auf höchstem Niveau ermöglicht, in der Champions League, in der Europa League - und wir gehören zu den besten Klubs in Deutschland. Auf diesem Niveau ein wichtiger Bestandteil einer Mannschaft zu sein, macht Riesenspaß und bleibt eine tolle Herausforderung", erklärte der Salzburger in einer Aussendung des Vereins.