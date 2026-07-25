Cup-Sieger LASK gewann in Kalsdorf und verlor Neuzugang Harakate

Es gibt Kantersiege, über die sich Didi Kühbauer schon mehr gefreut haben dürfte. So standesgemäß der Double-Gewinner LASK in den ÖFB-Cup gestartet ist, so hoch war der Preis für den hohen 7:0-Erfolg gegen den steirischen Regionalligisten.

Verdrehtes Knie

Noch steht nicht fest, welche Verletzung Neuzugang Ramiz Harakate in seinem ersten Pflichtspiel für den LASK erlitten hat, die Bilder von seinem verdrehten Knie lassen freilich nichts Gutes erahnen.

Der Stürmer, der erst im Sommer vom GAK in die neue österreichische Fußballhauptstadt übersiedelte, verfolgte nach dieser gleichermaßen schmerzhaften wie unglücklichen Aktion die zweiten 45 Minuten mit Krücken an der Outlinie.