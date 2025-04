ÖFB-Cup: Wie die Austria mit der Favoritenrolle gegen Hartberg umgeht

Nur ein Match trennt sie von einem Endspiel. Im Halbfinale des ÖFB-Cup zwischen der Wiener Austria und Hartberg am Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF1) in der Generali Arena sind die Rollen bezogen. Hier der Favorit aus Favoriten, der bisher eine außergewöhnliche Saison spielt und vom ersten Titel seit 2013 träumt. Dort der Außenseiter mit einem Ex-Austrianer als Trainer. Nicht nur für Manfred Schmid wäre ein Cup-Endspiel gut fürs Gemüt, ganz Hartberg würde eine Sternstunde in der Klubgeschichte feiern.