3 Siege in 10 Tagen: Kühbauer erweckte den LASK zum Leben

Didi Kühbauer ist mit dem LASK weiter auf Erfolgskurs
Die Linzer zogen mit einem 2:0-Erfolg gegen Stripfing ins Cup-Viertelfinale ein.
Von Christoph Geiler
28.10.25, 22:23
Wie buchstabiert man denn eigentlich Trainereffekt? Vielleicht so: D I D I .. K Ü H B A U E R.

Seit Didi Kühbauer beim LASK das Sagen hat, läuft es plötzlich rund beim Traditionsverein aus Linz. 2:0 auswärts gegen Rapid, 1:0 daheim gegen den GAK, nun ein x:x im Cup-Achtelfinale gegen Zweitligist Stripfing - unter Neo-Coach Kühbauer ist der LASK wieder auf den Erfolgskurs eingebogen.

3 Siege in 10 Tagen

Innerhalb von zehn Tagen hat der Burgenländer mit den Linzern drei Siege eingefahren. Für die beiden Treffer zeichneten die Verteidiger Andrade (43.) und Cisse (61.) verantwortlich.

Mehr Mühe hatte Altach, um auswärts gegen Kapfenberg in die nächste Cup-Runde einzuziehen. Der steirische  Zweitligist hatte die Sensation am Fuß und lag bis zur 92. Minute mit 1:0 voran, 

