3 Siege in 10 Tagen: Kühbauer erweckte den LASK zum Leben

Wie buchstabiert man denn eigentlich Trainereffekt? Vielleicht so: D I D I .. K Ü H B A U E R.

Seit Didi Kühbauer beim LASK das Sagen hat, läuft es plötzlich rund beim Traditionsverein aus Linz. 2:0 auswärts gegen Rapid, 1:0 daheim gegen den GAK, nun ein x:x im Cup-Achtelfinale gegen Zweitligist Stripfing - unter Neo-Coach Kühbauer ist der LASK wieder auf den Erfolgskurs eingebogen.