ÖFB-Cup: Rapid-Trainer Stöger warnt vor dem SKN St. Pölten

Mit Sturm Graz, Rapid und dem WAC sind am Mittwoch drei der Top-Vier-Teams der Fußball-Bundesliga im ÖFB-Cup gefordert - von durchaus unangenehmen Kontrahenten. Sturm will nach zwei Pflichtspielniederlagen en suite beim Zweitliga-Zweiten Admira (18.00 Uhr) aus dem Mini-Tief tauchen, Rapid seinen zarten Aufwärtstrend bei 2.-Liga-Leader St. Pölten (20.30/beide live ORF 1) prolongieren. Der WAC tritt in Amstetten an, zudem gastiert Ried bei Schwarz-Weiß Bregenz (beide 19.00).

Nach fünf Pflichtspiel-Niederlagen en suite arbeitete Rapid mit dem jüngsten 2:0-Sieg in Ried erfolgreich am grün-weißen Nervenkostüm. „Extrem wichtig. Ein erster Schritt in die richtige Richtung“, atmete Kapitän Matthias Seidl stellvertretend für die gesamte Mannschaft auf. „Wir können Mut und Selbstvertrauen mitnehmen, und das wollen wir am Mittwoch wieder zeigen“, meinte der 24-Jährige vor dem Duell in der NV Arena, die mit 8.000 Zuschauern erstmals seit vielen Jahren wieder ausverkauft ist.

Dort wartet St. Pölten mit breiter Brust - trotz der 1:3-Schlappe am vergangenen Freitag bei Liefering. In den 10 Saisonpartien davor hatte man bei 1 Remis 9 Siege gefeiert. Rapid-Coach Peter Stöger freute sich über „ein bisschen Ruhe“, wie schon in Ried könnte neuerlich Paul Gartler für Niklas Hedl im Tor stehen. Bewerbsübergreifend ist Rapid in der NV Arena noch ungeschlagen. „Wir freuen uns auf ein weiteres Fußballfest im ÖFB-Cup“, sagte Stöger. „Der Bewerb ist uns sehr wichtig und es ist natürlich unser Ziel, in die nächste Runde einzuziehen. Eine große Rotation ist nicht geplant, uns ist bewusst, dass wir als Favorit in die Partie gehen und wir nehmen diese Rolle auch an.“ Doch übermütig ist Stöger keinesfalls: „Wir wissen um ihre Stärken Bescheid.“ Die Personalsituation bleibt fast unverändert. Nur Lukas Grgic könnte in den Kader zurückkehren.

Für das von den englischen Wochen etwas mitgenommene Sturm Graz wird der Auftritt bei der Admira nach den Niederlagen gegen Celtic Glasgow und den WAC zur Bewährungsprobe. Drei Pflichtspielniederlagen in Folge hat man zuletzt im Oktober 2021, damals vier en suite, kassiert. Damit es dazu gar nicht kommt, hofft Trainer Jürgen Säumel auf eine Energieleistung wie in der zweiten Hälfte des 1:3 gegen den WAC. Einmal mehr wird sich Säumel Gedanken über personelle Wechsel machen, Rotation lautet das Gebot der Stunde. „Jeder wird seine Chance bekommen“, betonte Säumel.