Andreas Schicker vor Wechsel zu RB Salzburg? Klopp führte bereits Gespräch

Nach dem überraschenden Abgang von Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder Mitte Oktober sucht Red Bull Salzburg nach einem Nachfolger. Wie die Bild berichtet, sollen die Mozartstädter dabei einen bekannten Namen ins Auge gefasst haben. Andreas Schicker, derzeit Sportchef bei der TSG Hoffenheim, soll ganz oben auf der Liste stehen. Auch ein Gespräch mit Jürgen Klopp, Global Head of Soccer beim Red-Bull-Konzern, soll es bereits gegeben haben.

Schicker ist einem Wechsel zu Salzburg nicht abgeneigt

Und Schicker soll sich eine Rückkehr nach Österreich zumindest vorstellen können. Aufgrund interner Machtkämpfe in Hoffenheim sei der 39-Jährige einem Wechsel nicht abgeneigt, heißt es. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus.