Andreas Schicker vor Wechsel zu RB Salzburg? Klopp führte bereits Gespräch
Nach dem überraschenden Abgang von Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder Mitte Oktober sucht Red Bull Salzburg nach einem Nachfolger. Wie die Bild berichtet, sollen die Mozartstädter dabei einen bekannten Namen ins Auge gefasst haben. Andreas Schicker, derzeit Sportchef bei der TSG Hoffenheim, soll ganz oben auf der Liste stehen. Auch ein Gespräch mit Jürgen Klopp, Global Head of Soccer beim Red-Bull-Konzern, soll es bereits gegeben haben.
Schicker ist einem Wechsel zu Salzburg nicht abgeneigt
Und Schicker soll sich eine Rückkehr nach Österreich zumindest vorstellen können. Aufgrund interner Machtkämpfe in Hoffenheim sei der 39-Jährige einem Wechsel nicht abgeneigt, heißt es. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus.
Als Sportchef bei Sturm Graz gewann er 2023/24 Meisterschaft und Pokal. Im Oktober 2024 wechselte er zu den Kraichgauern und übernahm dort den Posten von Alexander Rosen. Danach holte Schicker unter anderem Trainer Christian Ilzer von Graz nach Deutschland. Nach einer schwierigen Vorsaison mit Rang 15 stehen die Hoffenheimer nach acht Spieltagen auf Platz sieben.
