Die Bundesligisten gaben sich im ÖFB-Cup keine Blöße

Pflichtsiege sind mitunter die schwierigsten Siege. Diese Erfahrung durften am Mittwoch auch die beiden Bundesligisten Salzburg und WSG Tirol in der zweiten Runde des ÖFB-Cup machen. Die Duelle mit Vertretern aus der Regionalliga endeten zwar da wie dort ohne Ausrutscher, aber beiden Favoriten reichte nicht der Schongang, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Die Salzburger wurden in Dornbirn gefordert, wo in der ersten Runde bereits der GAK gestrauchelt war. Zur Halbzeit war die Partie ergebnistechnisch noch ausgeglichen (1:1), nach dem Seitenwechsel wurde der Klassenunterschied dann deutlich, Ratkov und Vertessen fixierten den 3:1-Arbeitssieg.