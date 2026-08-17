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Fußball

Von Dortmund in die Kreisliga: Ex-Teamspieler floppt bei Debüt

Niklas Süle (30) beendete seine Profikarriere und spielt jetzt für den SV Tiefenbach. Das erste Match verlor der 49-fache deutsche Teamspieler gleich mit 2:7.
Christoph Geiler
17.08.2026, 13:12

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Zumindest die Farbe des Trikots ist gleich geblieben: Niklas Süle läuft auch bei seinem neuen Verein SV Tiefenbach in der Kreisliga in knallgelben Dressen auf, so wie er sie bis Mai bei seiner letzten Profistation bei Borussia Dortmund getragen hatte.

Sonst hat sich einiges verändert im Leben des 49-fachen deutschen Teamspielers. Mit nur 30 Jahren zog Niklas Süle einen Schlussstrich unter seine Profikarriere

Ganz loslassen mit dem Fußball kann und will der baumlange Verteidiger freilich nicht, denn am Wochenende gab er in den Tiefen des deutschen Amateurfußballs ein Comeback.

1 Treffer, 7 Gegentore

Für seinen neuen Verein SV Tiefenbach (Landkreis Karlsruhe) ist Niklas Süle überqualifiziert. Mit dem FC Bayern wurde er fünf Mal Meister und gewann 2020 die Champions League.

Allerddings kam der gelernte Verteidiger, der inzwischen einige Kilo zu viel mit sich herumschleppt, bei seinem Debüt in einer ungewohnten Rolle zum Einsatz: In der Offensive.

Süle erzielte zwar einen Treffer, die Premiere im Amateurfußball ging allerdings völlig in die Hose: Sein Team unterlag der SG Kirchardt mit 2:7. Immerhin kamen 500 Zuschauer zum Match - das sind um 79.500 weniger als bei seinen letzten Spielen im Dortmunder Stadion.

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