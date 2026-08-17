Von Dortmund in die Kreisliga: Ex-Teamspieler floppt bei Debüt

Zumindest die Farbe des Trikots ist gleich geblieben: Niklas Süle läuft auch bei seinem neuen Verein SV Tiefenbach in der Kreisliga in knallgelben Dressen auf, so wie er sie bis Mai bei seiner letzten Profistation bei Borussia Dortmund getragen hatte.

Sonst hat sich einiges verändert im Leben des 49-fachen deutschen Teamspielers. Mit nur 30 Jahren zog Niklas Süle einen Schlussstrich unter seine Profikarriere.

Ganz loslassen mit dem Fußball kann und will der baumlange Verteidiger freilich nicht, denn am Wochenende gab er in den Tiefen des deutschen Amateurfußballs ein Comeback.