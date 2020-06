Nach dem Cupfinale kämpft St. Pölten um Jano

Das größte Kompliment kam zum Schluss: " St. Pölten war die beste Zweitliga-Mannschaft, die ich in Österreich gesehen habe", sagte Salzburg-Trainer Roger Schmidt nach dem 4:2-Sieg im Cup-Finale. Bevor sich der Deutsche endgültig nach Leverkusen verabschiedete, gab er dem SKN noch einen Auftrag mit: "Eigentlich müsste St. Pölten um den Aufstieg mitspielen."

Tatsächlich spielt das Team von Gerald Baumgartner in der letzten Runde nur noch um den dritten Platz: Die Red-Bull-Juniors aus Liefering müssten dafür im direkten Duell am Freitag in der NV-Arena (schon ab 18 Uhr) besiegt werden. Es geht auch um 56 Punkte in der Endtabelle – einen Vereinsrekord in der Erste Liga.

Baumgartner strebt nach mehr: "Mein Ziel ist eine Kaderverstärkung, damit wir ab Sommer eine reelle Chance auf den Aufstieg haben." Klubboss Gottfried Tröstl spricht nach der erstmaligen Europacup-Qualifikation allerdings nur von einem "kleinen finanziellen Schub".