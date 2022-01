Stürmerstar Lionel Messi ist nach seiner Infektion mit dem Coronavirus wieder zurück in Paris und kann bei seinem Fußball-Club Paris Saint-Germain in den kommenden Tagen mittrainieren. Der 34-jährige Argentinier wurde negativ getestet, teilte der Ligue-1-Verein am Mittwochabend mit. Messi hatte am Sonntag in Argentinien einen positiven Test abgegeben. Die Mannschaft von PSG muss am Sonntag in der Liga bei Olympique Lyon antreten.