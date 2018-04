Arnautovic zum West-Ham-Spieler der Saison gewählt

Marko Arnautovic hat bei den vereinsinternen Awards seines Klubs West Ham United kräftig abgeräumt. Der ÖFB-Teamspieler wurde von seinen Mitspielern zum Spieler des Jahres bzw. Spieler der Saison ("Hammer of the year", "Players' Player of the Season"), von den Fans zum "Transfer der Saison" ("Signing oft he Season") gewählt.

Nach einem holprigen Beginn hat sich Marko Arnautovic bei den "Hammers" zu einem Leistungsträger entwickelt. Der Wiener stand nach mäßigen Leistungen sogar vor dem Abschied, englische Medien berichteten im Winter, der Klub wolle sich vom Rekordeinkauf in der Klubgeschichte trennen. Doch, dann startete der 29-Jährige durch, erzielte in 16 Partien zehn Tore und avancierte von einer ungeliebten Diva zum Liebling der Fans.