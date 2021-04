Maracana-Stadion in Rio wird doch nicht nach Pele benannt

Heftige Ablehnung

Die Abgeordneten wollten das Stadion zu Ehren Peles nun in "Estadio Edson Arantes do Nascimento - Rei Pele" umbenennen. Auch wenn der dreimalige Weltmeister in Brasilien verehrt wird, stieß das Projekt auf heftige Ablehnung. Unter anderen beteiligten sich zahlreiche Fans der großen Fußballvereine in Rio und bekannte Sportjournalisten an einer Kampagne gegen die Namensänderung.

Das am 16. Juli 1950 eröffnete Maracana-Stadion ist eine der berühmtesten Spielstätten der Welt, in der denkwürdige Spiele stattfanden, unter anderem auch zwei WM-Finali.