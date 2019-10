Fußball-Märchen: Portugiesische Nobodys auf Leicesters Spuren

In Portugal wird der FC Famalicao bereits mit dem Team von Leicester City verglichen, das 2016 nur zwei Jahre nach dem Aufstieg sensationell Meister der Premier League wurde. Leicester hatte aber damals einige gestandene Profis im Kader, wie zum Beispiel den Franzosen N'Golo Kante oder Österreichs Teamkapitän Christian Fuchs. Und dazu Startrainer Claudio Rainieri. Die Portugiesen werden dagegen seit dem Sommer von Joao Pedro Sousa gecoacht, der noch nie als Cheftrainer gearbeitet hatte und zuletzt Co-Trainer bei Everton war.

Investor Ofer sieht sein Projekt als bahnbrechend an. "Wir können hier neue Technologien wie etwa künstliche Intelligenz testen. Dinge, die wir bei Atletico Madrid nicht unbedingt machen können", erklärte der Israeli dem Fußballblatt Record. Ins Detail ging er aber nicht.

"Haben nichts zu verlieren"

Die Frage, die sich die Fußball-Fans in Portugal spätestens seit dem 2:1 der "Famalicenses" Ende September beim Top-Klub und LASK-Europa-League-Gegner Sporting Lissabon stellen, lautet: Kann das Nobody-Team in die Phalanx der drei "Granden" eindringen? Benfica, Porto und Sporting machen den "Campeao" seit 1934 praktisch unter sich aus. Es gab nur zwei Ausnahmen: 1946 Belenenses Lissabon und 2001 Boavista Porto.

"Wir haben nichts zu verlieren", sagte der junge Brasilianer Patrick William der Sportzeitung A Bola. Das Erfolgsrezept? "Wir sind alle jung und denken gleich. Es gibt bei uns keine Eitelkeit. Das ist vielleicht unser Geheimnis", meinte William, der bis vor kurzem in der brasilianischen Provinz spielte. Auch bei einer Niederlage werde sich das Team nicht aus der Ruhe bringen lassen, so William. Die große Bewährungsprobe steht am 27. Oktober auf dem Programm: Dann treten William & Co. zum ungleichen Derby bei Verfolger FC Porto an.