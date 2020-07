Lostag: Noch ist der LASK im Europacup-Rennen

Vor dem Finalturnier werden am 7. und 8. August die fehlenden vier Achtelfinal-Rückspiele ausgetragen – in München (Bayern 3:0 bei Chelsea), Turin (Juve 0:1 in Lyon), Barcelona (1:1 in Neapel) und Manchester (City 2:1-Sieg bei Real Madrid).

Die Europa League soll in Deutschland beendet werden. Gespielt wird das Final-Turnier in Köln, Duisburg, Düsseldorf und „Auf Schalke“ in Gelsenkirchen. Also im Bundesland Nordrhein-Westfalen, wo es die meisten Infizierten in Deutschland gibt. In der Europa League gehen sechs Achtelfinalpartien ins Rückspiel. Deshalb gastiert der LASK am 5. oder 6. August in Manchester bei United. Sollten die Linzer das 0:5 vom 12. März noch aufholen, dann kennen sie schon morgen ihre möglichen Gegner bis zum Endspiel.

Die Viertelfinali finden am 10. und 11. August statt, die Semifinali am 16. und 17. August, das Finale steigt am 21. August in Köln. Bei zwei Duellen gab es noch kein Hinspiel, also werden Getafe – Inter sowie Roma – Sevilla in einem Spiel am 5./6. August ausgetragen.