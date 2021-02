Vater von Liverpool-Goalie Alisson Becker ertrunken

Alisson Becker trauert um seinen Vater. Wie die brasilianischen Medien übereinstimmend berichten, ist José Agostinho Becker am Mittwochabend leblos in einem See in der Nähe des Familienanwesens in der Ortschaft Rincão do Inferno, im Süden Brasiliens, von Suchkräften gefunden worden. Es gebe keinen Verdacht auf Fremdeinwirkung, hieß es vonseiten der Behörden. Der 57-Jährige soll ertrunken sein.

Medienberichtenzufolge hatte José Agostinho Becker einen starken Einfluss auf die Karriere seiner Kinder, ebenso wie sein Urgroßvater Oscar, der in seiner Stadt im Landesinneren von Rio Grande do Sul als Torhüter im Amateurfußball gedient hatte.