Fußball live: So steht es in der Champions League

Durchbricht Mohamed Salah auch den Simeone-Riegel? Der derzeit derzeit wohl beste Fußballer der Welt gastiert heute (21.00 Uhr/live Sky) mit Liverpool im der Champions League beim spanischen Meister Atletico Madrid. Die Reds könnten nach zwei Siegen gegen Milan und Porto bereits eine Art Vorentscheidung zur Halbzeit in der Gruppe B herbeiführen und kommen als Torfabrik nach Madrid.

Ein weiteres Highlight folgt um 21 Uhr in Leipzig, wo das RB-Team die Stars von Paris Saint-Germain empfangen.

Bereits um 18.45 Uhr empfängt Brügge in der Grupp A Manchester City, in der Gruppe C trifft Besiktas Istanbul auf Sporting Lissabon.