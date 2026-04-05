Lionel Messi trifft bei der Eröffnung des neuen Miami-Stadions
Im neuen "Nu Stadium" in der Nähe von Miamis Flughafen finden 26.700 Fans Platz. Inter kam dank der Tore von Messi und Suarez zu einem 2:2 gegen Austin. Hannes Wolf traf für New York.
Lionel Messi und Luis Suarez haben in der Nacht auf Sonntag bei der Stadioneröffnung ihres Fußball-MLS-Clubs Inter Miami getroffen. Die Ex-Barcelona-Stars erzielten beim 2:2 gegen Austin FC jeweils den Ausgleich. Im neuen Nu Stadium nahe von Miamis Flughafen finden 26.700 Fans Platz. Bisher hatte der Verein seine Heimspiele in Fort Lauderdale ausgetragen.
Einen Torerfolg gab es auch für Hannes Wolf - der Steirer traf beim Heim-1:1 seines Clubs New York City FC gegen St. Louis.
