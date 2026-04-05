Gegen den LASK: Austria will die Funken sprühen lassen

Mutig möchte die Wiener Austria aus der kurzen Pause zurück in die Liga starten. Am Sonntag gastieren die Wiener beim LASK, dabei möchte man das Positive aus dem 1:0-Sieg zuletzt in Hartberg mitnehmen. „Es war extrem wichtig, in der Meistergruppe anzuschreiben – umso mehr, weil wir auch im ersten Spiel gegen Sturm über weite Strecken eine sehr gute Leistung gezeigt und eigentlich drei Punkte liegengelassen haben“, so Trainer Stephan Helm, der mit Sportvorstand Tomas Zorn aktuell über die Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages plaudert. Die Zeichen stehen auf Verlängerung.

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In Hartberg habe man sich dann für den Aufwand belohnt, dieses Szenario wünscht er sich nun auch für Linz. „Es zeichnet uns bereits in der ganzen Saison aus, dass wir in allen Spielphasen recht flexibel agieren können. Das wird eine Stärke sein, mit der wir uns auch in den weiteren Spielen immer wieder Vorteile verschaffen können.“ Enges Spiel Das letzte Aufeinandertreffen mit dem LASK ist ziemlich genau einen Monat her, in der Generali-Arena konnte die Austria zweimal einen Rückstand ausgleichen und holte mit dem 2:2 schlussendlich einen Punkt im Topspiel: „Es war ein hochklassiges Bundesligaspiel, in dem uns viele Dinge gut gelungen sind, aus dem wir aber trotzdem einige Lehren ziehen können, was wir besser machen können.“ Helm erwartet ein ähnliches Spiel, abermals auf Augenhöhe.