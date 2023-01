Fußball: Leipzig und Bayern München trennten sich 1:1

Der Jahresauftakt zur deutschen Fußball-Bundesliga hat am Freitag ein 1:1 zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern gebracht. Die Bayern gingen im Spitzenspiel durch Eric Choupo-Moting in Führung (37.), Marcel Halstenberg gelang der Ausgleich (52.). Damit liegen die Münchner weiterhin sechs Punkte vor den drittplatzierten Leipzigern. Der Tabellenzweite SC Freiburg würde am Samstag mit einem Auswärtssieg gegen den VfL Wolfsburg bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter herankommen.

Neuer Bayern-Tormann Sommer spielte

Die beiden österreichischen Leipzig-Profis Konrad Laimer und Xaver Schlager liefen ebenso ein wie auf der Gegenseite der erst am Donnerstag verpflichtete Goalie Yann Sommer. Der Schweizer erlebte zunächst einen ruhigen Abend, denn der Rekordchampion und Titelverteidiger hatte in der ersten Hälfte klare Vorteile. Serge Gnabry traf die Stange (8.), ein Tor von Leon Goretzka wurde wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt (30.).