Fußball-Legende Cantona veröffentlicht emotionales Musikvideo

Der französische Ex-Fußballprofi Eric Cantona ist jetzt auch Solosänger. Der 57-Jährige hat am Freitag einen Song veröffentlicht. "The King", wie er während seiner Glanzzeit bei Manchester United (1992-97) genannt wurde, singt auf Englisch den Titel "The Friends We Lost". 2024 will der einstige Stürmer ein Album herausbringen.