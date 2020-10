LASK-EL-Gegner Rasgrad trennte sich von Trainer Vrba

Ludogorez Rasgrad wird zum Auswärtsspiel gegen den LASK in der Europa League am Donnerstag (18.55/live DAZN) nicht mehr mit Trainer Pavel Vrba aufkreuzen. Die Bulgaren trennten sich am Wochenende einvernehmlich vom tschechischen Coach, der erst im Jänner 2020 verpflichtet worden war. Sein Interims-Nachfolger ist der bulgarische Ex-Teamkicker Stanislaw Gentschew.

Der 39-Jährige stand beim 3:1-Arbeitssieg über Montana in der Liga am Sonntag schon an der Seitenlinie, er betreute Rasgrad bereits im Herbst 2019 18 Spiele. Ludogorez war in der Europa League mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Royal Antwerpen denkbar ungünstig gestartet.