Die Klub-WM in den USA geht in die nächste Runde. Die wichtigsten Fakten vor den Viertelfinal-Partien.

Von Fabio Tartarotti Am Freitagabend (21:00) kommt es in Orlando zum Duell der Sensationsteams. Saudi-Rekordmeister Al-Hilal trifft auf Fluminense aus Rio de Janeiro. Die beiden Fußballexoten konnten im Achtelfinale überraschend zwei Top-Klubs ausschalten. Al-Hilal bezwang Manchester City sensationell mit 4:3 nach Verlängerung. Es war der erste große Coup für Al-Hilals Neo-Coach Simone Inzaghi, der nach der Niederlage im Champions-League-Finale von Inter Mailand in die Wüste wechselte. Bei Internazionale war es ihm zuvor nie gelungen City-Trainer Pep Guardiola zu bezwingen.

Zum Aufeinandertreffen mit dem Ex-Klub wird es für Inzaghi nicht kommen, denn: Fluminense konnt sich im Achtelfinale solide mit 2:0 gegen Inter durchsetzen und so seinen Aufstieg sichern. Für die beiden Überraschungsteams des Bewerbs geht es am Freitagabend nicht nur um Prestige. Dem Sieger winken als Prämie für einen Aufstieg ins Halbfinale 21 Millionen US-Dollar.

In der Nacht auf Samstag (03:00) trifft Palmeiras aus Sao Paolo in einem Kampf "David gegen Goliath" auf Conference-League-Champion Chelsea. Die letzte Begegnung der beiden Teams fand im Finale der Klub-WM 2021 statt. Der FC Chelsea gewann damals mit 2:1 nach Verlängerung. Die Londoner befinden sich auf der deutlich angenehmeren Seite des Turnierbaums und würden in einem Halbfinale gegen den Gewinner aus der Partie Fluminense gegen Al-Hilal spielen.

Zunächst gilt es jedoch Palmeiras zu bezwingen, was schwieriger als erwartet werden könnte. Chelsea muss verletzungsbedingt auf Schlüsselspieler Moises Caicedo verzichten. Auch Pedro Neto könnte fehlen. Nach dem tragischen Tod von Diogo Jota, Teamkollege bei Portugal, wird er eventuell aussetzen. "Es ist ganz Pedros Entscheidung", sagte Chelsea-Trainer Enzo Maresca.

Kracher der Runde ist Paris Saint-Germain gegen Bayern München (Samstag, 18:00). Die Franzosen sind seit dem Sieg im Champions-League-Finale weiter in Hochform. Zuletzt warfen sie Ex-Pariser Lionel Messi und Inter Miami mit 4-0 aus dem Turnier.

PSG ist der Top-Favorit des Turniers, wird sich aber gegen Konrad Laimer und die Bayern seiner wohl härtesten Probe bisher stellen müssen. Der FC Bayern war in den letzten Jahren Angstgegner von Paris. Bayern ist seit 4 Spielen gegen PSG ungeschlagen. Den letzten Sieg gegen die Münchner konnte man im Champions-League-Viertelfinale 2021 verbuchen.

© IMAGN IMAGES via Reuters/SAM NAVARRO Konrad Laimer und die Bayern müssen am Samstag gegen PSG ran.

In New Jersey treffen am späten Samstagabend (22:00) Real Madrid und Borussia Dortmund, in einem Rückspiel des Champions-League-Finales von 2024, aufeinander. Eigentlich hätte in der Partie das große Bruderduell zwischen Real-Star Jude Bellingham und seinem kleineren Bruder Jobe steigen sollen.