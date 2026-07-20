Trauer in England: Fußball-Legende mit 75 Jahren verstorben

Der Fußball trauert um eine Legende. Kevin Keegan ist im Alter von 75 Jahren verstorben , wie seine Familie am Montag in einem Statement bekanntgab.

Erst im Juni machte Keegan öffentlich, in einem fortgeschrittenen Stadium an Krebs zu leiden.Die Krankheit war bei einer Operation nach einem Autounfall entdeckt worden.

Gefährlicher Stürmer

Keegan war einst einer der stärksten Stürmer Englands. Er absolvierte in den Jahren 1972 bis 1982 63 Spiele für die Nationalmannschaft und erzielte dabei 21 Tore.