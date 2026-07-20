Trauer in England: Fußball-Legende mit 75 Jahren verstorben
Der Fußball trauert um eine Legende. Kevin Keegan ist im Alter von 75 Jahren verstorben, wie seine Familie am Montag in einem Statement bekanntgab.
Erst im Juni machte Keegan öffentlich, in einem fortgeschrittenen Stadium an Krebs zu leiden.Die Krankheit war bei einer Operation nach einem Autounfall entdeckt worden.
Gefährlicher Stürmer
Keegan war einst einer der stärksten Stürmer Englands. Er absolvierte in den Jahren 1972 bis 1982 63 Spiele für die Nationalmannschaft und erzielte dabei 21 Tore.
Seinen größten Erfolg feierte er 1977, als er mit Liverpool den Europapokal der Landesmeister gewann. Danach wechselte er zum Hamburger SV (1977-1980). Weitere Stationen als Spieler waren Southampton und Newcastle United.
Als englischer Nationaltrainer hatte er kein Glück. Bei der EM 2000 bezwang seine Mannschaft zwar Deutschland in der Vorrunde, schied aber nach zwei 2:3-Niederlagen gegen Portugal und Rumänien aus.
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