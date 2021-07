Keine Bundesliga-Lizenz für Admira und LASK

Ritzing gab bekannt, dass der Grund der Lizenzverweigerung "im Wesentlichen von der Bundesliga nicht oder nur zu Teil anerkannte Unterlagen" sind. "Bei den noch fehlenden Beträgen handelt es sich um ca. 10 Prozent des Budgets", schrieb der Verein. Austria Salzburg scheiterte an der Problematik Infrastruktur bzw. Ausweichstadion. Bei Austria Klagenfurt soll in erster Linie eine Bestätigung betreffend Hauptsponsor so nicht anerkannt worden sein.