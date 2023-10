Fußball: Hermoso bei Rückkehr in Spaniens Nationalteam mit Siegestor

Weltmeisterin Jennifer Hermoso hat sich in ihrem ersten Einsatz für Spaniens Nationalteam nach dem Kuss-Skandal bei der WM mit dem Siegestreffer zurückgemeldet. Im Nations-League-Spiel in Italien erzielte die eingewechselte Stürmerin am Freitagabend in Salerno in der 89. Minute den Treffer zum 1:0-Erfolg. "Hart erkämpfte Siege in letzter Minute genießt man umso mehr", sagte Hermoso im Anschluss.