Haaland stellt in der Champions League Tor-Rekord auf

Die Champions League scheint die richtige Bühne für Erling Haaland zu sein. Am Mittwoch stellte dies der Dortmund-Stürmer abermals unter Beweis, indem er zum Matchwinner im Achtelfinal-Hinspiel der Deutschen in Sevilla avancierte. Beim 3:2-Sieg schnürte der Ex-Salzburger gleich in der ersten Halbzeit einen Doppelpack (27., 43.), womit er einen Torrekord in der Champions League aufstellte. Nach seinen ersten 13 Einsätzen in der Königsklasse steht der erst 20-Jährige bei 18 Toren - eine Bilanz, die vor ihm kein Spieler vorweisen konnte.

Dabei ging der Viertplatzierte aus Spanien durch einen abgefälschten Schuss von Suso früh in Führung (7.). Doch dann kam der Auftritt von Haaland: Vor dem 1:1 von Mahmoud (19.) eroberte der Norweger den Ball, beim 2:1 traf er nach einem Solo von der Mittellinie weg und einem Doppelpass mit Sancho (27.) und beim 3:1 sprintetet er nach einem Ballgewinn in den freien Raum und schob ein (43.). Die Spanier kamen durch de Jong nur noch zum 2:3 (84.).

Nach dem Auswärtserfolg ist das Tor zum Viertelfinale für Dortmund weit offen.