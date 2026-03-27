Vor dem Spiel in Wien: Ghanas Teamspieler mutmaßlich in Wien bestohlen

Spieler des Fußball-Nationalteams aus Ghana sollen kurz vor ihrem Match gegen das ÖFB-Team in Wien bestohlen worden sein. Donnerstagfrüh wurden Polizisten der Inspektion Langobardenstraße in ein Hotel in Wien-Donaustadt gerufen. Ein Mitarbeiter der Unterkunft gab demnach an, dass mutmaßlich zwei hochpreisige Uhren aus Hotelzimmern fehlen würden. Die Polizei bestätigte der APA einen entsprechenden Online-Bericht der Kronen Zeitung.

Die Betroffenen sollen den Vorfall bereits am Mittwoch bemerkt haben. Der Schaden liegt laut derzeitigem Stand im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diebstahl von Bargeld wurde nicht angezeigt.

Österreichs Fußball-Nationalteam startet am Freitagabend mit einem Testspiel im Ernst Happel Stadion gegen Ghana ins WM-Jahr.