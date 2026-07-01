Historischer Sieg: Österreichs U-19-Team stürmt ins EM-Semifinale

Österreichs U-19-Frauen-Nationalteam befindet sich bei der EM in Bosnien weiter in der Erfolgsspur. Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Island setzten sich die Österreicherinnen im zweiten Gruppenspiel gegen die Schweiz mit 3:1 durch und stehen bereits vorzeitig im Semifinale.

Führung vor der Pause

Katie Richter brachte das ÖFB-Team kurz vor der Pause verdient mit 1:0 in Führung (41.), mit einem Weitschuss erhöhte Kapitänin Valentina Illinger nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (59.). Nach dem Schweizer Anschlusstreffer fixierte Greta Spinn in der Nachspielzeit den 3:1-Erfolg.