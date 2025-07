England besiegt Schweden im Elfmeterschießen und steht im Semifinale

Für Schweden ist die Europameisterschaft in der Schweiz nach dem Viertelfinale vorbei. Die Schwedinnen unterlagen im Stadion Letzigrund in Zürich England nach einem 2:2 im Elfmeterschießen.

Mit dem Mut der Verzweiflung stürmte England an und schaffte innerhalb von nicht einmal zwei Minuten den Ausgleich. Zuerst verkürzte Lucy Bronze nach einer weiten Flanke per Kopf (79.), dann staubte Joker Michelle Agyemang ab (81.) – 2:2, Verlängerung.

Die Engländerinnen enttäuschten in der ersten Spielhälfte, ein Lattenschuss nach sechs Minuten war die einzige Chance für die Lionesses. Kurz vor der Pause hatte das Team sogar noch Glück, als Torfrau Hannah Hampton einen scharfen Schuss zur Ecke abwehrte und so das 0:3 verhinderte. Erst nach Seitenwechsel konnten die Britinnen das Spiel an sich reißen und Chancen kreieren. Lauren Hemp köpfelte nach 51 Minuten sehenswert – allerdings daneben.

Im Semifinale wartet Italien

England trifft im Semifinale am Dienstag auf Italien. Die Italienerinnen stehen zum ersten Mal seit 28 Jahren im Halbfinale einer EM. Hauptverantwortlich für den historischen Aufstieg war Kapitänin Cristiana Girelli. Die 35-Jährige schnürte am Mittwochabend gegen Norwegen einen Doppelpack, erzielte in der 90. Minute den 2:1-Siegestreffer per Kopf. „Das ist Geschichte für den italienischen Frauenfußball – ich bin so glücklich und stolz auf dieses Team“, schwärmte Girelli.

Die Stürmerin ist die älteste Spielerin im Kader Italiens. Bereits zum 122. Mal lief sie im Dress der Nationalmannschaft auf. Das Siegestor war ihr 61. Treffer für Italien. Im November 2023 wurde sie in die italienische Fußball-Hall-of-Fame aufgenommen. 1997, als man zuletzt in einem EM-Halbfinale stand, konnte man sich gegen Spanien durchsetzen (2:1), musste sich dann aber im Finale Deutschland geschlagen geben (0:2).