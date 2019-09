Formstarke Rapidler haben vor Cup-Duell keine Angst vor Salzburg

"Unser Pfeil geht weiter nach oben"

Hinten ließen die Wiener nichts anbrennen, zum zweiten Mal gab es keinen Gegentreffer. Auch ein Verdienst von Mateo Barac, der neuerlich auch als Torschütze (71.) in Erscheinung trat. "Es war ein hartes Auswärtsspiel, ich bin glücklich über den Sieg und mein Tor", verlautete der kroatische Innenverteidiger, der 74 Prozent seiner Zweikämpfe gewann und in dieser Hinsicht der beste Rapidler war. Als Assistgeber glänzte Schwab, der beide Tore vorbereitete. "Unser Pfeil geht weiter nach oben. Wir sind in der Spur. Es schaut gut aus, wie wir als Mannschaft nach hinten und nach vorne agieren", sagte der 28-jährige Salzburger nach einem "verdienten Arbeitssieg".

Für die weiter siebentplatzierten Tiroler war nach der vierten Niederlage "Wunden lecken" angesagt. Coach Thomas Silberberger bemängelte vor allem eines: "Uns hat komplett die Überzeugung gefehlt", schilderte der Tiroler. Das soll sich am Mittwoch ändern, wenn mit der Austria im Cup wieder ein Wiener Großclub zu Gast ist, diesmal im Gernot Langes Stadion in Wattens. "Das ist wieder ein Highlight für uns, auch da haben wir nichts zu verlieren", sagte Silberberger. Und Mittelfeldspieler Lukas Grgic ergänzte: "Im Cup wollen wir es besser machen und gegen die Austria bestehen." Das gelang bereits in der Liga beim 3:1-Sieg zum Saisonauftakt am Tivoli.