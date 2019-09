Vor LASK - Salzburg: Im Schatten des Hypes um Haaland

Der 19-Jährige aus dem Mali hatte wenigstens schon drei Kurzeinsätze in der Bundesliga, in denen Koita immerhin zwei Tore erzielte. Der Bosnier Prevljak wartet nach einer Sprunggelenksverletzung im Sommer überhaupt noch auf seinen ersten Saisoneinsatz. Für einen Spieler, der schon 27 Bundesliga-Tore erzielt hat, sicher keine zufriedenstellende Situation.

Gegen den LASK hat der 24-Jährige schon einmal im Salzburger Dress getroffen. Und es war ein extrem wichtiges Tor. Ende Oktober 2018 traf Prevljak in Pasching kurz vor Schluss zum 3:3-Ausgleich und verhinderte so die erste Niederlage des Serienmeisters in der vergangenen Saison.