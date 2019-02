Fußball: Flugzeugwrack von Emiliano Sala gefunden

Flugzeugteile am Mittwoch gefunden

Am Mittwoch waren an der französischen Küste Flugzeugteile gefunden worden, von denen man annahm, sie könnten von der vermissten Maschine stammen. Sala wollte aus Nantes in Frankreich zu seinem neuen Team nach Cardiff fliegen.

Die Behörden hatten die Suche nach dem vermissten Flugzeug am 24. Jänner eingestellt. Zwei Tage später war diese mit privaten Mitteln wieder aufgenommen worden.