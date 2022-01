Flaschenwürfe gegen zwei Spieler von Aston Villa

Lucas Digne und Matty Cash vom Premier-League-Club Aston Villa sind beim 1:0 (1:0)-Auswärtssieg ihrer Mannschaft gegen den FC Everton von Plastikflaschen getroffen worden, die von der Tribüne auf die Spieler geworfen wurden. Der Vorfall ereignete sich am Samstag unmittelbar vor der Halbzeitpause, als die Villa-Spieler den Treffer von Emiliano Buendía (45.+3) feierten. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie sowohl Digne, der erst vor zwei Wochen vom FC Everton zu Villa gewechselt war, als auch Cash sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Kopf fassten und dann kurzzeitig zu Boden gingen. Beide konnten anschließend weiterspielen. Das von Steven Gerrard trainierte Aston Villa verbesserte sich am Samstag zunächst auf Platz zehn der Premier-League-Tabelle.