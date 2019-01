Fußball-Fans: Deutschland gibt den Ton an

Der Fußball boomt in Europa. Laut dem kürzlich erschienenen „Club Licensing Benchmarking Report“ der UEFA sind in der Saison 2017/’18 in den ersten Ligen 6,4 Prozent mehr Zuschauer gekommen als in der Saison davor. Insgesamt kamen mehr als 105 Millionen Zuschauer zu den Spielen.

Besonders stark gestiegen sind die Besucherzahlen in Russland, Irland, Weißrussland, Georgien, Rumänien, der Türkei und der Slowakei, die allesamt Steigerungen von mehr als 15 Prozent vermelden konnten. Die österreichische Bundesliga gehört hingegen zu den 18 Ligen, in denen die Zuschauerzahlen doch recht deutlich zurückgegangen sind. Der Rückgang betrug im Vergleich zu den Zahlen 2016/’17 neun Prozent.