Fußball: Everton verpatzte Manchester United den Gedenktag

Doch nach Seitenwechsel riss der Faden bei Manchester, Everton glich binnen drei Minuten aus. Erst nutzte Doucouré einen Fehler von Manchester-Tormann de Gea (49.). Dann kam James Rodriguez im Strafraum zum Schuss und verwandelte Präzise (52.). Dass das Andenken an die Toten doch noch mit einem Sieg begangen werden könnte, dafür sorgte McTominay. Bei dessen Kopfball war Olson weggerutscht (70.).

Später Stimmungsdämpfer

Doch Everton hatte keine Ehrfurcht. In der fünften Minute der Nachspielzeit landete eine Freistoß bei Calvert-Lewin, der aus kurzer Distanz de Gea überwinden konnte und das 3:3 erzielt. Gleich danach ertönte der Schlusspfiff.So ließen die Red Devils zwei Punkte liegen und verpassten es so, Druck auf Tabellenführer Manchester City auszuüben. Der kann nun mit einem Sieg am Sonntag im Kracher in Liverpool (17.30 Uhr) auf fünf Punkte davonziehen. Sportlich ist der ManUnited am Dienstag im FA-Cup gegen West Ham United wieder gefordert.