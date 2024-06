Der KURIER-Fanreporter: Warum die 2.Halbzeit gegen Serbien ein Segen war

Es gab Zeiten, da hätte ich mich über eine zweite Hälfte wie jene am Dienstag gegen Serbien aufgeregt. Ich hätte mich geärgert über den Leistungsabfall des österreichischen Nationalteams nach dem Bilderbuchstart und vielleicht sogar ein klein wenig schwarz gesehen für Rot-weiß-Rot bei der EM.

Michael Schapler begleitet seit Jahren die österreichische Fußball-Nationalmannschaft und wird auch bei der EM in Deutschland mit von der Partie sein. Der Innsbrucker wird dem KURIER in den nächsten Wochen Eindrücke aus Sicht eines Anhängers schildern.

Tatsächlich bin ich heute nicht unglücklich darüber, dass die Österreicher in den zweiten 45 Minuten auf ein Normalmaß gestutzt wurden. Nach dem Höhenflug der letzten Wochen, die viele von uns Fußballfans schon auf Wolke sieben schweben haben lassen.

Man konnte ja phasenweise den Eindruck bekommen, dass diesem ÖFB-Nationalteam unter Ralf Rangnick alles gelingt : Ein souveräner Sieg gegen die Deutschen, ein Tor nach sieben Sekunden gegen die Slowakei, ein 6:1 gegen die Türkei, und zu guter letzt diese frühe 2:0-Führung gegen Serbien – logisch, dass Österreich inzwischen für viele in den Rang eines Geheimfavoriten aufgestiegen ist.

Die Vergangenheit lehrt einen österreichischen Fußballfan jedenfalls, dass es klüger ist, die Bäume nicht in den Himmel wachsen zu lassen.